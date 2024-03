“Pamela Prati non fu truffata”: archiviato caso Mark Caltagirone

Nessuna truffa ai danni di Pamela Prati: secondo il gip di Roma la soubrette utilizzò storia Mark Caltagirone per auto promozione

Ricordate il caso Mark Caltagirone che fece discutere tutta Italia qualche anno fa? Ebbene, il gip di Roma ha archiviato la denuncia presentata da Pamela Prati contro le due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo stabilendo che nessuna truffa venne realizzata nei confronti della soubrette riguardo il finto matrimonio.

“Pamela Prati utilizzò storia per auto-promozione”

Secondo quanto disposto dal gip, la figura dell’inesistente Mark Caltagirone ” fu un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima a scopi auto-promozionali“. La notizia è stata anticipata da Repubblica. Pamela Prati denunciava di essere stata indotta a credere all’esistenza di un corteggiatore che non era mai esistito. Molte emittenti televisive l’avevano invitata per parlare della vicenda, cosa che aveva comportato “un indubbio vantaggio”.

Nel 2021 il pm aveva chiesto l’archiviazione ritenendo che il caso fosse una “costruzione artificiosa costruita con la complicità, il consenso o, in ultima analisi, la tacita accettazione/connivenza da parte della soubrette”. I legali di Pamela Prati si erano opposti chiedendo l’istituzione di un procedimento che definisse le eventuali colpe dei soggetti coinvolti. Una richiesta alla quale il gip, nell’ordinanza depositata il 19 marzo 2024, ha deciso di non dare seguito, ponendo fine una volta per tutte a un giallo cominciato ormai 5 anni fa.

