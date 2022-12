Papa: “Firmate dimissioni in caso di impedimento per motivi medici”

Papa Francesco nell'intervista al quotidiano spagnolo Abc ha raccontato un retroscena di cui non aveva mai parlato prima.

“Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone, il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che ne so, ecco le mie dimissioni. Le avete già’. Non so a chi l’abbia data il cardinale Bertone, ma gliel’ho data io quando era segretario di Stato”. Così Papa Francesco nell’intervista al quotidiano spagnolo Abc. “E’ la prima volta che lo dico”, sottolinea Bergoglio, e poi con la sua solita ironia, aggiunge: “Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederlo a Bertone: ‘Dammi il pezzo di carta!’. Probabilmente lo ha consegnato al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato”.