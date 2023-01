Papa Francesco: “Basta violenza in Perù, si intraprenda la via del dialogo”

All'Angelus Francesco ricorda le violenze in Myanmar e ha invocato "la pace per la martoriata Ucraina"

Appello di Papa Francesco perchè in Perù “cessino gli atti di violenza”. “La violenza spegne la speranza di una giusta soluzione dei problemi. Incoraggio tutte le parti coinvolte a intraprendere la via del dialogo tra fratelli nella stessa nazione, nel pieno rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Mi unisco ai vescovi peruviani nel dire no alla violenza”, ha detto il pontefice all’Angelus.

Papa Francesco ha ricordato anche il Myanmar.”Con dolore il mio pensiero va in particolare al Myanmar dove è stata incendiata e distrutta la chiesa Nostra Signora dell’Assunzione, nel villaggio di Chan Tharn, uno dei luoghi di culto più antichi e importanti del Paese. Sono vicino all’inerme popolazione civile che in molte città è sottoposta a dura prova. Voglia Dio che finisca presto questo conflitto e si apra un tempo nuovo di perdono, di amore e di pace”.

Il Pontefice non ha dimenticato “di invocare la pace per la martoriata Ucraina. Il Signore conforti e sostenga il popolo ucraino che soffre tanto”, ha aggiunto. Papa Francesco all’Angelus ha pure formulato “voti di pace e di ogni bene a tutti coloro che in estremo oriente e in varie parti del mondo celebrano il capodanno lunare. In questa gioiosa circostanza non posso non esprimere la mia vicinanza spirituale a quanti attraversano momenti di prova causati dalla pandemia di coronavirus, nella speranza che le presenti difficoltà siano presto superate”.