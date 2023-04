Le tragedie in mare e la lettera, Papa Francesco invita il sindaco di Lampedusa in Vaticano

Dopo aver ricevuto la lettera, il pontefice ha deciso di accogliere in Vaticano il primo cittadino Filippo Mannino.

Papa Francesco ha esteso un invito al sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che potrà recarsi presto in visita al Vaticano.

Il gesto del pontefice è giunto dopo la lunga lettera-sfogo inviata dal primo cittadino dell’isola dell’Agrigentino sulla questione migranti e sulle tragedie recentemente registrate nel Mediterraneo.

Sindaco di Lampedusa, l’invito di Papa Francesco

Nella lettera inviata al rappresentante della Santa Sede, il sindaco Mannino aveva espresso la propria amarezza per il doppio naufragio registrato recentemente in acque maltesi. Dopo la duplice tragedia, ben 8 salme di migranti sono arrivate sull’Isola di Lampedusa, già teatro – come è ben noto – di disgrazie in mare di questa natura.

Oltre a Papa Francesco, hanno ricevuto la missiva il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (entrambi di recente a Palermo). L’incontro tra il pontefice – che tra l’altro dieci anni fa aveva scelto Lampedusa come prima meta di un viaggio apostolico – e il sindaco Mannino dovrebbe avvenire poco dopo Pasqua.

Immagine di repertorio