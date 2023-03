Partinico, in fiamme furgone di un panificio: indagini in atto

A Partinico un incendio ha avvolto il furgone di un panificio in via Raffaello Sanzio. I Carabinieri della Compagnia locale indagano.

Paura a Partinico a causa di un incendio che ha avvolto il furgone di un panificio. I fatti sono avvenuti, intorno alle 2:30, in una zona periferica della cittadina: via Raffaello Sanzio. Nello specifico le fiamme hanno distrutto la parte anteriore della vettura ma anche il cassonato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto scongiurando ulteriori danni evitando che il rogo si propagasse sulla vicina dimora. I Carabinieri della Compagnia di Partinico si stanno occupando delle indagini sul caso. Non sarebbe stata trovata alcuna traccia di innesco e al momento le cause sono ancora da accertare.