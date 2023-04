Pasqua, 82% italiani la passeranno a casa tra tv e streaming

Festività al risparmio con amici e parenti

Natale con i tuoi e Pasqua… pure. Questo è quanto emerge da una ricerca The Trade Desk – advertising technology platform mondiale, che in occasione della Pasqua ha voluto analizzare trend e abitudini di consumo dei media durante le festività. Secondo la ricerca ben l’82% degli italiani (fonte The Trade Desk & YouGov e GlobalWebIndex, Zeitgeist Study) passerebbe la Pasqua in casa o in famiglia. Una percentuale ben più alta della media europea dove solo il 58% celebrerà la Pasqua in famiglia.

La Pasqua televisiva

La Pasqua televisiva degli italiani, secondo quanto emerge dall’osservatorio, sarà a base di film (83%) e news (72%) i programmi preferiti da guardare nel periodo pasquale, seguiti dallo sport (50%), contenuti scientifici/natura (43%) e lifestyle (41%). Ma soprattutto si evidenzia come quest’anno a farla da padrone saranno però gli streaming, laddove il 70% degli intervistati dichiara che nelle giornate pasquali si dividera tra l’ascolto di musica o podcast in streaming (25%), guardando la TV in streaming (18%), giocando con i videogames (14%) e leggendo notizie e articoli online (13%). In questo caso, invece, anche a livello europeo le percentuali degli intervistati che scelgono l’open internet come passatempo pasquale rimangono molto simili e vedono al primo posto musica/podcast in streaming (25%), seguiti da streaming TV (20%), videogames (14%) e news online (13%).

A casa con amici e parenti

Insomma per quest’anno si prevede una Pasqua al risparmio, a casa con amici e parenti, ma soprattutto passata davanti allo schermo. Anzi, ‘doppio schermo’ laddove la fotografia di The Trade Desk descrive una situazione nel quale gli italiani (73%) fruiranno contemporaneamente della tv tradizionale o in streaming, unitamente al cosiddetto ‘second screen’ cioè smartphone o il PC/tablet.