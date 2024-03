Paura per Michelle e Sofia: svanite nel nulla due ragazzine di 12 e 13 anni

Paura e preoccupazione per le sorti di due giovani ragazze, irreperibili dalla giornata di mercoledì 27: la ricostruzione

Sono giorni di paura e preoccupazione per le sorti di Sofia Rivera Alvares di 13 anni e Michelle Carlucci, 12, scomparse da Cotignola e Fusignano (Ravenna) dalle prime ore di mercoledì 27 marzo. Le due giovanissime sono amiche ed i loro telefoni, dall’analisi delle celle risultano localizzati, dal 28 marzo, nella zona di Napoli.

La scomparsa delle due ragazzine: non si sono presentate a scuola

La madre di Michelle Carlucci aveva accompagnato la figlia alle scuole medie di Alfonsine, altro piccolo comune della provincia di Ravenna ma – si è scoperto poi – che la ragazza non è mai entrata in classe. Sofia Rivera, l’amica di un anno più grande, era con lei e allo stesso modo non è risultata presente alle lezioni. I familiari hanno sporto denuncia di scomparsa.

Potrebbero trovarsi in Campania

Tra l’altro, la localizzazione in Campania delle due telefoni potrebbe non essere casuale. Un familiare avrebbe raccontato di aver appreso che una delle ragazze avrebbe programmato negli scorsi giorni un viaggio in Campania per andare a trovare un’altra ragazza conosciuta su un sito online. I carabinieri mantengono il massimo riserbo sulle indagini, anche perché i telefoni delle due adolescenti risultano spenti o comunque non raggiungibili.

