Paura nel Ragusano: domato incendio a Comiso

Per fortuna è stato già circoscritto e chiuso alle 12:58 di questa mattina, l’incendio che si è sviluppato a Comiso su più punti, motivo per cui si pensa alla natura dolosa dei focolai.

Gli operatori Forestali e i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente, preoccupati per la forza del vento odierna, con l’elicottero Falco 8 spegnendo le fiamme in brevissimo tempo.

L’aeroporto non è stato interessato dall’incendio e non ci sono stati problemi per i voli aerei.