Pendolare da Cinisello a Enna per diventare insegnante di sostegno

Una 30enne di Favara ha fatto una scelta fuori dal comune per diventare insegnante di sostegno, ciò che ha scelto perché “la sua strada”. Si tratta di Alessandra Parello, la quale con un’intervista al Corriere della Sera, edizione di Milano, ha raccontato la sua scelta. Secondo il suo racconto vive a Cinisello Balsamo da circa 9 anni e lavora presso una scuola elementare con uno stipendio di circa 1.300 euro al mese.

La scelta per diventare insegnante di sostegno

A un certo punto della sua vita ha deciso di iniziare il corso per diventare insegnante di sostegno, quando è arrivato il momento di scegliere dove svolgere il “tirocinio formativo attivo” ha optato per l’università di Enna. Pare che nelle università milanesi non ha trovato posto e anche valutando Torino e Cuneo, non sia sa per quale preciso motivo ha scelto improvvisamente Enna.

Lavora dal lunedì al giovedì a Cinisello Balsamo e nel weekend torna in Sicilia per svolgere queste ore che le consentiranno di diventare insegnante di sostegno. Sul lato economico spende più di 400 euro al mese per i biglietti aerei, ma l’affitto della casa lo pagherebbero i suoi genitori, il corso costa 3.700 euro.