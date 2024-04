Pensiero Popolare Italiano: “Si avvicinano le Elezioni Europee e tornano antiche vane promesse e cattive abitudini”

Il Pensiero Popolare Italiano diffonde un comunicato stampa in vista delle prossime elezioni europee. Ecco la nota.

“Più passano i giorni che ci separano dalle prossime elezioni europee e più tornano antiche vane promesse e cattive abitudini – si legge -, le quali danno il senso esatto di come la politica italiana, di centro-destra e di centrosinistra, non riesca proprio a cambiare. A pochi giorni dal voto europeo tornano le paroline magiche: condono edilizio, lotta alla corruzione, sanità migliore, aumento delle pensioni, aumento degli stipendi, lavoro etc. etc.. Nel Centro-Destra tutti, ma in particolare il ministro leghista Matteo Salvini, scopiazzano, male, molto male, il federatore del Centro-Destra, il compianto Silvio Berlusconi; dall’altra parte, nel Centro-Sinistra, Elly Schlein per il PD, nonché Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, fanno capire – perfettamente – agli Italiani quanto la loro coalizione, allo stato attuale, non sia assolutamente in grado di immaginare una proposta unitaria per candidarsi a governare la nostra Nazione“.

“Italia non ha bisogno di questa cattiva politica”

“Tutto ciò accade mentre la comunicazione ed i media italiani sono sempre più ‘monovoce‘, la loro interpretazione degli eventi e sempre più ‘destrorsa’, e la verità e l’oggettività delle cose è sempre più lontana. In questo complessa situazione il Premierato e l’Autonomia Differenziata, norme immaginate ad hoc per aumentare il potere dei proponenti, che ben poco hanno a che fare con i problemi reali dei cittadini, stanno rapidamente proseguendo il loro iter parlamentare, nella disattenzione generale, tenendo ancora coesa la maggioranza. L’Italia non ha bisogno di questa cattiva politica, la quale va cambiata profondamente, affrancandola dalle troppe ingerenze esterne, di cui alcuni sono anche portatori nel dibattito parlamentare. Ne parleremo a Palermo, il prossimo sabato 11 maggio, alla presentazione, nell’isola siciliana, del progetto di Pensiero Popolare Italiano“.