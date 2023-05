Pensioni giugno 2023, pagamenti in arrivo: il calendario con le date

Quando arrivano i pagamenti delle pensioni a giugno 2023? Ecco il calendario completo con tutte le date da segnare in rosso.

Quando verranno pagate le pensioni a giugno 2023? Anche per il mese in arrivo, così come avvenuto per maggio 2023 e per i mesi precedenti, l’INPS provvederà all’erogazione delle pensioni attraverso il servizio messo a disposizione da Poste Italiane.

Già da qualche ora, comunque, è possibile visualizzare sul portale dell’Istituto di previdenza il cedolino che fa riferimento all’importo della mensilità che sarà ricevuto, comprensivo di eventuali trattenute.

Pensioni giugno 2023, quando partono i pagamenti

Il pagamento delle pensioni avverrà a partire dalla data di giovedì 1° giugno 2023, rispettando la regola dell’erogazione nel primo giorno utile del nuovo mese.

Nel mezzo, però, si inserisce la data del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, giorno in cui gli uffici postali saranno chiusi. Nell’occasione sarà comunque possibile prelevare il denaro contante dagli sportelli automatici ATM Postamat.

Pensioni giugno 2023, il calendario dei pagamenti

Ecco, di seguito, il calendario completo dei pagamenti delle pensioni per il mese di giugno in base al cognome del beneficiario: