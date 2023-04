Per oggi non sono previsti aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'ex premier

Ancora una notte “tranquilla” per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da 23 giorni. Per oggi non sono previsti aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex premier, dopo la diffusione del bollettino medico di ieri.

Il quadro clinico continua ad essere “stabile”, e le eventuali dimissioni di Berlusconi al momento “non sono prevedibili”, chiariscono fonti ospedaliere.