Pesca, gigantesco pesce gatto da 285 centimetri ritrovato nel Po

Alessandro Biancardi, parte del team Madcat Italia, è riuscito a pescare un gigantesco pesce gatto lungo il Po: il suo racconto

Incredibile cattura all’interno del Po, dove è stato ritrovato un enorme pesce gatto da oltre 285 centimetri.

A compiere l’impresa Alessandro Biancardi, parte del team Madcat Italia: “Il risultato di 23 anni di duro lavoro” ha dichiarato lo stesso, che ha poi rilasciato il pesce perché: “Un altro pescatore possa provare le stesse emozioni che ha dato a me”.

Il racconto

“Mi sono avvicinato al primo spot e dopo pochi lanci è arrivato un potente attacco, il pesce è rimasto fermo qualche secondo prima di iniziare un combattimento molto complicato, tra forti correnti e tanti ostacoli sommersi. Sono riuscito con calma a combattere quello che sentivo essere un pesce preistorico” ha detto ancora l’uomo. L’ho seguito per 40 interminabili minuti, quando è emerso per la prima volta, ho capito davvero di aver agganciato un mostro, l’adrenalina ha iniziato a pompare forte e la paura di perderlo mi ha quasi mandato nel panico, ero solo di fronte al siluro più grande che avessi mai visto in 23 anni. Ho provato a prenderlo per la bocca 2-3 volte, ma era ancora troppo forte, cosi ho deciso di andare in acqua bassa cercando di salparlo da riva e dopo qualche tentativo sono riuscito a spiaggiarlo. Ho legato il pesce per fargli recuperare le forze dopo il lungo combattimento e mi sono accorto improvvisamente che la barca non era ancorata e stava andando via nella corrente. Ero sicuro che il pesce che avevo pescato fosse speciale, ma non avrei mai immaginato cosa sarebbe successo dopo quando lo abbiamo misurato. Il metro si è fermato a 285 centimetri, è il nuovo record del mondo di pesce siluro. Ero molto curioso di sapere il peso ma temevo di stressare troppo quel raro esemplare così ho deciso di rilasciarlo in sicurezza, sperando che potesse dare ad un altro pescatore la stessa gioia che ha dato a me”