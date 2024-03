Febbre alta e problemi respiratori: bimba muore dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso

Una volta accertata la morte della piccola di Piacenza, la Procura ha immediatamente disposto l'autopsia sul corpo della bimba

A Piacenza, una bimba di appena nove mesi è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale piacentino Guglielmo da Saliceto. Come emerso in queste ore, la piccola aveva trascorso la notte in osservazione e aveva febbre alta oltre che diversi problemi respiratori. Accertata l’improvvisa morte, la Procura ha immediatamente disposto l’autopsia per cercare di fare luce su quanto accaduto in queste ore.

Piacenza, bimba muore dopo essere stata dimessa

Febbre alta e problemi respiratori alla base del ricovero di una bambina di appena nove mesi di Piacenza, che ha passato la notte al pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto. Tuttavia, la bimba era stata dimessa nelle prime ore del mattino, per poi peggiorare le proprie condizioni di salute durante la giornata e perdere la vita nel giro di poche ore. Inutili i soccorsi del 118 che – allertati dai genitori della piccola – non hanno potuto fare niente.

Bimba morta dopo essere stata dimessa: disposta l’autopsia

Una volta accertata la morte della piccola di Piacenza, la Procura ha immediatamente disposto l’autopsia sul corpo della bimba. La salma è stata dunque trasferita all’istituto di medicina legale di Pavia e nelle prossime ore si potrà fare luce su questa triste vicenda.