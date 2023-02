Piano Battaglia, slittini contro grosso sasso e recinzioni: due feriti gravi

Le basse temperature dei giorni scorsi hanno fatto sciogliere gli strati superficiali di neve e il pericolo maggiore è costituito dalle rocce affioranti

Un altro fine settimana di lavoro nella località montana di Piano Battaglia, anche oggi affollata di gitanti anche per la riapertura degli impianti di risalita, con sette interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Gli interventi delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

Gli interventi sono stati portati a termine dalle squadre del SASS in servizio sul pianoro in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento con il supporto della guardia medica dell’Asp di Palermo e del 118. Presenti i carabinieri e il corpo Forestale della Regione Siciliana. In servizio, grazie alla convenzione stipulata dai Comuni di Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Isnello e Collesano, anche un’ambulanza della Croce Rossa di Campofelice di Roccella.

Due incidenti gravi

L’incidente più grave oggi ha avuto come vittima un 23enne di Campobello di Mazara che ha riportato una contusione lombare dopo aver impattato contro un grosso sasso scivolando con lo slittino. Grave anche un 43enne di Enna, finito con lo slittino contro la recinzione di uno chalet, che è stato soccorso per un trauma lombare. “Le basse temperature dei giorni scorsi hanno fatto sciogliere gli strati superficiali di neve e il pericolo maggiore – sottolinea Vincenzo Biancone, responsabile della XXXVII Delegazione Alpina – è costituito dalle rocce affioranti contro le quali si può impattare scivolando con gli slittini di plastica o, peggio, con i soli pantaloni da neve”.