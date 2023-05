Piattaforme streaming, 3 italiani su 5 favorevoli ad abbonamenti con pubblicità

Secondo uno studio, gran parte degli italiani non si farebbe problemi ad accettare la pubblicità privilegiando le offerte streaming meno care

Si moltiplica l’offerta delle piattaforme di streaming, così come cresce in maniera esponenziale la passione degli italiani per serie, film e contenuti, che però iniziano a pesare troppo sulle tasche degli italiani, tanto che 3 su 5 sono favorevoli ad inserimenti pubblicitari laddove sino ad oggi non erano contemplati, in cambio di un minor costo dell’abbonamento: a dirlo uno studio condotto da ‘The Trade Desk’ e ‘YouGov’, società internazionale di ricerche di mercato e data-analyst, che ha analizzato come stanno evolvendo le abitudini di fruizione dei contenuti streaming in relazioni alle nuove opportunità per il marketing e la pubblicità. Il tema economico, infatti, pesa sulle tasche dei telespettatori italiani intervistati tanto che il 45% afferma di aver annullato l’iscrizione a diversi servizi di streaming e un altro 19% di non voler rinnovare l’abbonamento in futuro.

Il 67% degli abbonati a Netflix preferisce opzione più economica

In questo scenario le soluzioni cosiddette ‘ad supported’ (che offrono un canone mensile gratuito o ridotto a fronte di inserimenti pubblicitari, ndr), sembrano essere maggiormente gradite: il 67% degli spettatori italiani intervistati con un account Netflix e il 69% degli abbonati a Prime Video afferma, infatti, di essere ‘molto’ o ‘abbastanza’ propenso a scegliere l’opzione più economica, quando questa sarà disponibile.

In termini di propensione alla spesa quasi due terzi (65%) dei consumatori intervistati dichiara un tetto di spesa 30 euro al mese per accedere a più servizi streaming, questo accresce il potenziale per le piattaforme free o a basso costo grazie all’inserimento dalla pubblicità. Infatti, il 59% dei telespettatori italiani intervistati preferirebbe un servizio gratuito finanziato dalla pubblicità, oppure un servizio meno costoso sostenuto da spot pubblicitari che però siano rilevanti e limitati: dallo studio emerge come il 35% dei telespettatori italiani intervistati afferma di volere ‘meno pubblicità in generale’, il 40% di gradire ‘meno interruzioni pubblicitarie’ e il 37% di desiderare ‘interruzioni pubblicitarie più brevi’.