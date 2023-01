Tutto per un cellulare, bracciante agricolo picchiato e rapinato in pieno centro

Si cerca il responsabile di una rapina avvenuta in pieno centro a Canicattì, in provincia di Agrigento: ecco cosa è accaduto alla vittima 45enne del reato.

Picchiato e rapinato in strada in pieno centro a Canicattì, in provincia di Agrigento: la vittima è un bracciante agricolo di 45 anni, che ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Sono in corso le indagini per rintracciare il malvivente che ha ferito l’uomo, finito in ospedale per le lesioni riportate dopo la violenta rapina.

Picchiato e rapinato in centro a Canicattì, ecco cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bracciante agricolo stava camminando per strada quando improvvisamente un malvivente lo avrebbe sorpreso alle spalle e colpito con calci e pugni. Approfittando dello stato di shock del malcapitato, il rapinatore gli avrebbe rubato il cellulare che aveva con sé e si sarebbe dato alla fuga.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito il 45enne ferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Fortunatamente, pare che i traumi riportati sul corpo siano stati giudicati guaribili in pochi giorni.

La vittima della rapina ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della compagnia di Canicattì, che hanno avviato le indagini di rito, da svolgersi anche con il supporto dei sistemi di videosorveglianza delle telecamere presenti nella zona.

Immagine di repertorio