Picchiava bimbi a scuola: maestra incastrata da una mamma

La madre, insospettita dalle macchie rosse sul corpo del figlio, ha nascosto un registratore nei vestito del bimbo, incastrando la maestra

Una maestra a Caserta, è stata sospesa per dodici mesi per aver picchiato i bimbi in una scuola dell’infanzia paritaria.

L’insegnante è stata incastrata da una mamma che, insospettita, aveva messo nel vestito del figlio un registratore.

L’insegnante è accusata di aver maltrattato gli alunni, dando loro schiaffi sul viso e sul corpo, spintoni, calci, strattoni e insultandoli con offese tipo “scemo” o “cretino”.

L’indagine: ecco come è stata incastrata la maestra

A far partire le indagini da parte dei carabinieri, con il coordinamento della procura di Napoli Nord, è stata la denuncia fatta dalla donna, dopo che il figlio di 3 anni le aveva confessato di essere stato picchiato dalla maestra e di non voler più andare a scuola.

La mamma si era confrontata con i genitori degli altri compagni che le avevano confermato di aver saputo dai loro figli che il bambino e altri compagni venivano picchiati dalla maestra perché “cattivi”.

La donna ha iniziato a notare rossori sul corpicino del figlio e ha deciso quindi di cucire nel vestitino del bambino un registratore, i cui file audio sono stati consegnati ai carabinieri.