Pif sindaco di Palermo? La rivelazione: “Me lo hanno chiesto in tanti, ma…”

Pif ha commentato le richieste che gli sono giunte in passato da diversi partiti politici per candidarsi come potenziale sindaco di Palermo.

Pif sindaco “mancato” di Palermo. Si tratta della rivelazione che Pierfrancesco Diliberto, attore e regista palermitano, ha fornito nel corso della trasmissione “Da noi… a ruota libera” condotta da Francesca Fialdini andata in onda ieri su Raiuno.

Diversi partiti politici, in passato hanno chiesto a Pif di candidarsi tra le propria fila come sindaco del capoluogo siciliano, ma ha sempre declinato l’invito.

“Me lo hanno chiesto sia da una parte che dall’altra, secondo me non sarei capace perché quando fai l’amministratore non fai quello che vuoi fare ma fai quello che puoi”, ha commentato Diliberto. “Mi sento molto più utile così”, ha aggiunto.

Pif: “Se mi iscrivessi a un partito non potrei più criticarlo”

“Ma te l’hanno chiesto sia a Destra che ha Sinistra?”, ha chiesto ancora la conduttrice. “Eh sì, che devo dire… quando uno è bello e intelligente”, ha ironizzato il regista siciliano per poi sottolineare che “se io mi iscrivessi a un partito poi non potrei, per motivi ovvi, criticare quel partito”.

“Così invece mi sento molto più libero e utile. Nel senso che se c’è qualcosa che non va non mi chiedo se quello è di Destra o di Sinistra, io vado come un treno”, ha concluso Pierfrancesco Diliberto.