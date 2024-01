VIDEO | Planet Farms brucia, le sconvolgenti immagini dell’incendio a Cavenago 

Terrificante rogo in una delle principali vertical farm di tutta Europa: ecco cosa si sa sull'accaduto.

Intorno alle 6.30 di questa mattina a Canevago, in Brianza, un devastante incendio ha interessato un capannone dell’azienda Planet Farms, una delle principali vertical farm italiane.

Le autorità competenti hanno organizzato un tavolo per il coordinamento sicurezza alla Prefettura di Monza e Brianza. I tecnici Arpa hanno confermato l’emissione di inquinanti leggermente tossici, motivo per cui si raccomanda ai residenti dell’area di tenere le finestre chiuse fino a che la nube di fumo non si dissolverà.

Incendio di Planet Farms

Dall’alba i vigili del fuoco sono al lavoro con squadre di Monza Brianza, Milano e il nucleo NBCR, nell’azienda che si occupa di agricoltura verticale a ridosso dell’autostrada A4. Fortunatamente, le fiamme – partite presumibilmente da un macchinario e poi estesesi al capannone aziendale e alle serre circostanti – risultano sotto controllo.

L’incendio alla Planet Farms – le cui cause sono in corso di accertamento – ha prodotto una colonna di fumo visibile anche nei comuni delle province di Milano e Bergamo, ma non ha coinvolto direttamente persone. Dopo i primi interventi di cinturazione dell’area operate dalle forze di polizia e le operazioni antincendio effettuate dai Vigili del Fuoco, è stato attivato il nucleo operativo dell’Arpa per avviare i primi rilievi sui fattori ambientali.

Le autorità competenti, vista l’emissione di sostanze tossiche nell’area in seguito all’incendio, raccomandano di “tenere le finestre chiuse e limitare le uscite all’aperto ai casi di necessità per la popolazione raggiunta dalla colonna di fumo”.

Il commento del sindaco

Il Comune di Cavenago dopo l’incendio in via Santa Maria in campo ha disposto, solo a titolo cautelativo, che la popolazione residente tenesse chiuse le porte e le finestre delle abitazioni in attesa dell’esito dei primi rilievi tecnici. “I tecnici ARPA in intervento raccomandano di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuso ove possibile. In alternativa è consigliato l’utilizzo delle mascherine È in fase di istallazione una centralina mobile di rilevamento dell’aria per il monitoraggio nelle prossime ore di possibili inquinanti”, si legge in una nota su Facebook.

Di cosa si occupa Planet Farms

Quella di Canevago è la più grande azienda agricola verticale d’Europa. La startup, impegnata nella coltivazione con sistema verticale di frutta e verdura, è nata nel 2018 grazie a Luca Travaglini e Daniele Benatoff. L’azienda produce prodotti per più di 500 supermercati italiani ed è in grado di far risparmiare fino al 95% di acqua e al 90% del suolo. Questo grazie a innovative strategie di recupero e a un’estensione che raggiunge quasi 10mila metri quadrati.