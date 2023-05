Serie C, il Messina perde 1-0 con la Gelbison nell’andata play-out: la rete arriva nel recupero

Doccia fredda per il Messina, sconfitto nella gara d'andata dei play-out in casa della Gelbison. Di Tumminello il gol decisivo.

Primo match point sprecato per l’ACR Messina in occasione della gara d’andata dei play-out del Girone C di Serie C in casa della Gelbison. I giallorossi allenati da Ezio Raciti sono infatti crollati per 1-0 nell’impianto sportivo “Guariglia” di Agropoli incassando la rete di Tumminello messa a segno in pieno recupero, al minuto 93.

Il gol dei campani è giunto quando ormai il match sembrava diretto verso il pari, risultato gradito ai messinesi scesi in campo con atteggiamento difensivo al cospetto degli avversari rossoblù.

La rete di Tumminello

L’azione che porta all’1-0 dei padroni di casa incarna la più classica delle beffe. L’attaccante dei padroni di casa, suggerito da un compagno, riesce a sfuggire alla difesa ospite e a battere il portiere del Messina Fumagalli in uscita con un tiro al volo di sinistro. Felicità Gelbison, disperazione Messina.

Una sconfitta che potrebbe pesare tanto sotto il profilo psicologico per i siciliani, costretti a giocarsi il tutto per tutto nella gara di ritorno in riva allo Stretto per sperare di mantenere la categoria.