PMI DAY 2023, gli studenti incontrano Piccola Industria per conoscere il mondo delle imprese

All'iniziativa di Piccola Industria Confindustria Siracusa parteciperanno gli studenti di meccatronica dell’I.T.I. E.Fermi e dell’ I.I.S. A.Gagini.

Il PMI DAY, a cura della Piccola Industria di Confindustria, dal 2010 vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani per visite guidate e incontri. È un’iniziativa pensata per diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, mediante un momento di esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi protagonisti.

Il PMI DAY consente agli studenti di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l’esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli, conoscere la storia dell’azienda, l’orgoglio e l’impegno delle persone che ne fanno parte.

PMI DAY 2023, il tema è “Libertà”

Quest’anno il Comitato Piccola Industria di Confindustria Siracusa, guidato da Caterina Quercioli, celebrerà il PMI DAY il 17 novembre con gli studenti delle quinte classi di meccatronica dell’IIS “A. Gagini” e dell’ITI “E.Fermi” di Siracusa alla I.S.M.E. Srl, azienda metalmeccanica di Augusta (SR) dei fratelli Bramanti, specializzata in meccanica avanzata e meccatronica. Saranno presenti, oltre alla Presidente Caterina Quercioli, Sebi Bongiovanni Presidente Piccola Industria di Confindustria Sicilia, Gian Piero Reale Presidente di Confindustria Siracusa e Linda Gerardi Vice Presidente per l’education e il capitale umano di Confindustria Siracusa.

Il tema dell’edizione 2023 del PMI DAY è la Libertà. Libertà quale valore fondante di una società. Libertà come leva per la ricerca, l’innovazione e la crescita economica. Libertà intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il loro futuro, mantenendo la propria unicità e di sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che li guideranno verso un percorso di successo e di soddisfazione.

L’iniziativa ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.