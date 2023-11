I vertici di Confindustria Siracusa incontrano il sindaco aretuseo Francesco Italia

Tema dell’incontro è stato l’obiettivo di costruire insieme, Amministrazione Comunale ed Imprese Turistiche, attività per incrementare e rilanciare ulteriormente Siracusa, meta turistica

La neo Presidente della Sezione Turismo ed eventi di Confindustria Siracusa, Patrizia Candela, il Vice Presidente Maurizio Garofalo, insieme al Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, hanno fatto visita, stamane, a Palazzo Vermexio, al Sindaco Francesco Italia.

Tema dell’incontro è stato l’obiettivo di costruire insieme, Amministrazione Comunale ed Imprese Turistiche, attività per incrementare e rilanciare ulteriormente Siracusa, meta turistica, culturale ed eno-gastronomica.

Gli impegni per Siracusa

“La destagionalizzazione e il riempimento mid-week sono punti sui quali le nostre aziende – ha detto la Presidente Candela – si stanno impegnando per rendere Siracusa e la sua provincia una destinazione che, grazie al clima, alla cultura, alla gastronomia e alle sue bellezze paesaggistiche e architettoniche, possa accogliere ospiti tutto l’anno.

Piena comunanza di intenti è stata espressa dal sindaco Francesco Italia. “Insieme occorre puntare alla promozione di eventi culturali ed esperienze di viaggio che possano amplificare e raccontare la città e la provincia utilizzando tutti i contenitori culturali a disposizione e creandone di nuovi”.

Si è discusso anche in merito all’opportunità di intervenire congiuntamente con la Regione Siciliana per la questione del trasporto aereo per la Sicilia, per trovare incentivi e per aumentare il volume dei passaggi per l’Isola, sia a livello nazionale che internazionale.