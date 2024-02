Al Policlinico di Messina s’insedia il nuovo manager Giorgio Giulio Santonocito

"Il mio impegno sarà massimo", esordisce il nuovo direttore sanitario entrato in servizio al "G. Martino" di Messina.

Inizia ufficialmente il lavoro del dottor Giorgio Giulio Santonocito, il nuovo manager che guiderà l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, il Policlinico “Gaetano Martino”.

Chi è il nuovo manager del Policlinico di Messina

Nato a Gela, 55 anni, il dottor Santonocito è stato fino a questo momento Direttore Generale dell’ASL Roma 5. Un percorso professionale, il suo, costellato da numerose esperienze direzionali alla guida di aziende sanitarie. Già a partire dal 2013 ha ricoperto l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Asp di Caltanissetta e Commissario Straordinario fino a luglio del 2014, per poi dirigere – dal 2014 al 2018 – l’ARNAS Garibaldi e l’ASP di Agrigento fino al 2019, anno in cui si è poi trasferito nella capitale per guidare l’ASL Roma 5. È stato Ragioniere Generale del Comune di Catania dal 2008 al 2013.

Il dottor Santonocito, inoltre, si è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università degli Studi di Catania. Ha, inoltre, conseguito un master in “Scienze Giuridiche e Forensi per le Professioni Sanitarie” e in “Innovazione e Management delle Amministrazioni Pubbliche”. È stato docente a contratto di Economia Sanitaria all’Università di Catania e la Luiss Business School di Roma. Il dottor Santonocito svolgerà, per il momento, le funzioni di Commissario Straordinario nelle more del perfezionamento della sua nomina a Direttore Generale.

Gli auguri della professoressa Spatari

“Esprimo il mio compiacimento per la nomina del dottor Giorgio Giulio Santonocito – ha detto la rettrice di Unime Giovanna Spatari dopo la nomina dei manager della sanità – alla guida del Policlinico di Messina e gli auguro buon lavoro. Sono certa che avremo modo di operare in sinergia con l’obiettivo comune della crescita della nostra Azienda Ospedaliera Universitaria”.

“Sono felice – ha sottolineato il dottor Santonocito – di intraprendere questo nuovo percorso. Ringrazio il Governo Regionale e la professoressa Giovanna Spatari per aver creduto in me. Sono certamente numerosi gli obiettivi da perseguire affinché i processi organizzativi di un’azienda sanitaria possano essere efficienti ed efficaci. Tutto ciò è ancor più sfidante in un’Azienda Ospedaliera Universitaria dove è inscindibile il rapporto tra assistenza, didattica e ricerca. Il mio impegno sarà massimo per favorire sempre un dialogo costruttivo e porre in essere attività concrete per rispondere al meglio a quella richiesta di salute che i cittadini ogni giorno pongono e a cui abbiamo il dovere di dare risposta”.