Ponte sullo Stretto, corteo per dire “No” a Messina il 2 dicembre

Corteo contro il Ponte sullo Stretto sabato 2 dicembre a Messina. “Il progetto sostenuto dal Governo è insostenibile dal punto di vista finanziario, economico, sociale e ambientale – spiegano gli organizzatori della manifestazione -. Oltre ai notevoli dubbi circa la sua realizzabilità e funzionalità tecnica, l’opera ferirebbe in maniera irreparabile un ecosistema unico al mondo e protetto, senza generare benefici proporzionali ai costi”. L’appuntamento è per le 15.30 a piazza Cairoli, da qui il corteo proseguirà per viale San Martino, via Santa Cecilia, via Cesare Battisti, via I Settembre, piazza Duomo, dove gli organizzatori, i comitati civici, i movimenti ed esponenti politici esporranno le ragioni della loro contrarietà al ponte e della necessità di interventi alternativi.

Le altre presenze per il “No” al ponte sullo Stretto

Hanno annunciato la loro presenza i comitati civici ‘Invece del ponte’ e ‘Noponte Capo Peloro’, la rete ‘Spazio Noponte’, esponenti nazionali di Italia Nostra e Wwf. Previsto un collegamento con il contemporaneo congresso nazionale di Legambiente e gli interventi, tra gli altri, del co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli; del componente della segreteria nazionale Pd, Giuseppe Provenzano; della presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia; e di Mimmo Lucano.