Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci: “In estate via ai lavori”

L’obiettivo è far partire i lavori del Ponte sullo Stretto nel 2024. Questo è quanto si auspica il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Si tratta pure della meta concreta della società Stretto di Messina. “Si punta al massimo del risultato e il massimo che si può fare è arrivare entro giugno al Cipes e avviare i lavori in estate” afferma l’amministratore delegato, Pietro Ciucci, in occasione della scuola politica della Lega.

Ciucci annuncia che “Stiamo trasmettendo la documentazione appena approvata, il 15 febbraio, dal cda ai ministeri competenti per la conferenza dei servizi e per le valutazioni di impatto ambientale” ma, tenendo in considerazione la complessità del progetto e le tempistiche, sarà possibile avviare “in estate le prime attività sul territorio. Noi operiamo in massima trasparenza. Il progetto è stato approvato il 15 febbraio. Prima dell’approvazione non era un progetto definito e non poteva essere pubblicato”.

La progettazione diventa pubblica in queste giornata con la trasmissione dei documenti a tutti i ministeri, le regioni e gli enti locali competenti per la valutazione in conferenza dei servizi e la valutazione di impatto di impatto ambientale.

“Tutto il progetto sarà trasparente e a disposizione di tutti – sottolinea Ciucci -. Come per tutti i progetti complessi ci vuole tempo” ribadendo che l’ottimismo “deriva da fatti concreti finora accaduti. Abbiamo un Parlamento e un Governo che hanno deciso di avviare un’attività che, a detta loro, ha un’assoluta priorità, dando piena misura all’investimento. Questi non sono fattori marginali”.