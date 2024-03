Ponte sullo Stretto, parla Salini: almeno 6mila impiegati in Sicilia nei prossimi due anni

L'amministratore delegato di Webuild ha fatto delle dichiarazioni a ReStart su Rai Tre.

“L’impatto sul Pil del Ponte è rilevante, stiamo mettendo in piedi due scuole per la formazione, una in Calabria, l’altra vicino Catania. L’Università Bocconi prevede un impatto occupazionale di 120mila persone circa, noi prevediamo un picco di 8mila persone come impiegati diretti del Ponte senza contare i fornitori e stimiamo di impiegare 6mila persone nei prossimi due anni solo in Sicilia”. Lo ha dichiarato a ReStart su Rai Tre l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini in merito al Ponte sullo Stretto.

“Servizi come i traghetti e l’aliscafo restano per il traffico locale, ma avremo un movimento di merci e treni che oggi non esiste”, ha aggiunto.

Ponte sullo Stretto: il rischio di infiltrazioni mafiose

“In Italia il rischio di infiltrazioni mafiose c’è soprattutto nelle piccole cose, ma quando entrano in gioco grandi aziende che adottano protocolli di legalità e trasparenza continua è più difficile. Il rischio di connivenze esiste sempre, ma le forze dell’ordine e la magistratura si occupano di questo: sarebbe triste non lavorare in aree del sud per questo, io vedo un gran bisogno di lavoro», ha detto Salini, ricordando anche che è stato nominato Gianni de Gennaro “a capo del consorzio Eurolink“.

Le rassicurazioni sul fattore vento e terremoto

“I ponti sospesi sono per definizione più resistenti ai terremoti di qualunque altra struttura proprio per come sono fatti. Se venisse oggi un terremoto come quello degli inizi del ‘900 a Messina crollerebbe una grossa parte dei fabbricati e delle costruzioni che ci sono, ma il ponte resterebbe lì. Se ci fosse un terremoto superiore resterebbe in piedi solo il ponte”. Lo ha garantito Salini, rassicurando anche sul pericolo vento: “Il ponte è progettato per resistere a folate di vento fino a 300 km/h, mentre il massimo registrato negli ultimi 100 anni è di 100 km/h per un breve periodo”.

Salini si è, inoltre, reso disponibile a parlarne con Elly Schlein: “Io non ho parlato con la segretaria del Pd, ma sono pronto a farlo ben volentieri e a spiegarle le ragioni tecniche dell’esistenza del ponte”.

In foto: Pietro Salini, CEO di WeBuild