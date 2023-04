Ponte sullo Stretto, Ue pronta a coprire parte dei costi: incontro tra Salvini, Cox e Ferraris

Il progetto Ponte va avanti: l'Ue si è detta disposta a coprire la metà delle spese per l'aggiornamento degli studi sull' impatto ambientale

L’Ue sarebbe pronta a coprire il 50% circa dei costi per l’aggiornamento degli studi sull’impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina.

E’ ciò che sarebbe emerso dall’incontro avvenuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha visto protagonisti il ministro Matteo Salvini, il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T Scandinavia-Mediterraneo, Pat Cox ed anche Luigi Ferraris, ad del Gruppo FS Italiane.

Presenti anche i presidenti delle Regioni Calabria e Sicilia Occhiuto e Schifani

Al summit erano presenti – riporta la nota di Fsnews.it – anche i Presidenti delle Regioni Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, insieme agli ad di Rfi, Anas e Italferr, le società del Polo infrastrutture del Gruppo Fs che seguono operativamente la realizzazione del progetto.

Il ministro ha anche colto l’occasione per annunciare un roadshow in tutta Europa per presentare il progetto di Ponte sullo Stretto con l’obiettivo di illustrare i vantaggi dell’opera e cercare eventuali finanziamenti.

Salvini: “Ponte diritto degli italiani dopo 60 anni di chiacchiere”

Matteo Salvini continua a sostenere l’importanza che avrebbe la costruzione del Ponte di collegamento tra la Sicilia e il resto del Belpaese.

Lo ha ribadito anche nel corso del forum di Confcommercio a villa Miani a Roma.

“Stiamo progettando modi tempi e finanziamenti per il Ponte – le parole del ministro – Stiamo spendendo 11 miliardi di euro per aumentare la velocità ferroviaria tra Palermo Catania e Messina, altri 11 tra Salerno e Reggio Calabria. Ma se io devo spendere 22 miliardi e poi ho quel buco in mezzo in cui il buon dio ci ha messo il mare e devo fermare i treni smontarli e rimontarli perdendo un’ora e mezza non ha senso vogliamo quindi rendere competitive le nostre imprese? Si”, sottolinea Salvini. “Io penso che dopo 60 anni di chiacchiere la realizzazione di un collegamento tra Palermo Roma e Berlino sia un diritto che gli Italiani hanno”, aggiunge il ministro.