Ponte sullo Stretto, vertice a Roma tra Schifani e Salvini

Il governatore della Regione Siciliana a colloquio con Matteo Salvini, sul tavolo il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina.

Vertice stamattina a Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il vice presidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Presente, all’incontro, anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Ponte sullo Stretto, decreto atteso in CdM

Sul tavolo il dossier Ponte sullo Stretto di Messina. Nelle prossime ore, a tal proposito, il decreto Ponte verrà discusso a Palazzo Chigi, nella sede del Consiglio dei ministri.

In queste settimane il Governo sta spingendo per la futura realizzazione della grande opera che andrà a collegare la Sicilia con il resto d’Italia. Secondo le stime di Salvini, la prima pietra del ponte dovrebbe essere posta entro due anni, con un risparmio economico per la Sicilia calcolato in 6 miliardi di euro.

Ponte sullo Stretto, il contenuto del decreto

Nelle scorse ore sono emerse alcune indiscrezioni sul contenuto della bozza del decreto, costituita da 7 articoli. In particolare, il testo parla dell’assetto societario e della governance della società che dovrebbe occuparsi della realizzazione dell’infrastruttura.

Nel decreto viene specificato anche chi dovrà partecipare al capitale sociale e che, nell’eventualità, potrà essere nominato un commissario straordinario che potrà gestire “compiti conferiti alla società concessionaria relativi alle procedure di affidamento e alla realizzazione dell’opera”.