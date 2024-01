Bonus casa ed Ecobonus, attivo il portale ENEA 2024 per richiedere le detrazioni: le novità

Operativo il portale: ecco come accedere e quali interventi si possono trasmettere per ottenere le detrazioni fiscali.

È operativo il nuovo portale ENEA che permette di trasmettere i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia per accedere alle detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus Casa nel 2024.

Gli utenti possono accedervi attraverso il sito bonusfiscali.enea.it.

Come funziona il Portale Enea 2024

Il portale permette di trasmettere all’ENEA i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori a partire dall’1 gennaio 2024. In una nota per la stampa, Enea specifica che “il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra l’1 e il 31 gennaio 2024 decorre dalla data di messa online del sito (26 gennaio 2024)”.

Tramite il portale gli utenti devono inviare:

I dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (con incentivi al 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) nella sezione Ecobonus .

. I dati sugli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che permettono un maggiore risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Al nuovo portale Enea si accede tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica): nel 2024 rimane anche l’assistente virtuale Virgilio, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale alle domande degli utenti e supportarli nell’ottenere le detrazioni di Ecobonus, Superbonus e Bonus casa.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ecobonus 2024, come funziona

Tramite il portale Enea è possibile richiedere l’Ecobonus 2024 (art. 14 del D.L. 63/2013). In breve, si tratta di “detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici”. Include: bonus serramenti e infissi, bonus schermature solari, bonus caldaie e per l’acquisto di impianti di climatizzazione, ma anche detrazioni per interventi su parti comuni di condomini e il bonus facciate.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Si ottiene come detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Bonus casa 2024, cos’è

Per bonus casa si intende una serie di “detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie” e, per i lavori finiti entro il 31 dicembre 2024 si può richiedere tramite portale Enea. Riguarda “interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili” (art. 16-bis DPR 917/86). Il portale è stato adeguato per consentire la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica con data di fine lavori a partire dall’1 gennaio 2024. La trasmissione va effettuata entro 90 giorni dal 26 gennaio.

Immagine di repertorio