Una cartolina per celebrare la festa della donna, l’impegno di Poste Italiane in Sicilia

I dati della presenza femminile sull’Isola, dove un dipendente su 2 è donna. Confermate 5 responsabili alla guida di altrettante filiali provinciali.

Un mazzolino di mimose. Con questa immagine accompagnata dalla scritta “Il rispetto è la prima forma di intelligenza” anche quest’anno Poste Italiane celebra la Festa della Donna attraverso una cartolina dedicata disponibile negli uffici postali con sportello filatelico dell’Isola. Il prodotto filatelico, disponibile insieme all’annullo dedicato, è un dono che testimonia la presenza e l’impegno femminile anche all’interno di Poste Italiane.

Disoccupazione femminile fenomeno preoccupante

In Sicilia gli ultimi dati Istat (al terzo trimestre 2023) raccontano un’Isola in cui la disoccupazione femminile è ancora un fenomeno preoccupante, con un tasso pari al 20.4 che a livello nazionale vede dietro solo la regione Campania come fanalino di coda. Numeri in controtendenza con l’impegno di Poste Italiane sull’Isola che, proprio a pochi giorni dall’8 marzo, ha di recente confermato la presenza di cinque figure femminili nei ruoli apicali della gestione di filiali siciliane. Le cinque direttrici, sotto la guida della responsabile della Macro Area Sicilia Gaetana Treppiedi, coordinano in totale circa 350 uffici postali presenti nelle province di Palermo, Messina, Catania e ancora Siracusa.

La donne lavoratrici nelle aziende

Degli 8mila dipendenti che compongono l’intero organico aziendale in Sicilia, una risorsa su due è donna, una importante presenza che cresce ulteriormente proprio nel comparto degli uffici postali col 55% di presenza femminile. E sono oltre la metà le dipendenti nei ruoli di front end quali operatore di sportello e ancor di più di consulente finanziario, quest’ultimo ricoperto due volte su tre da una donna.

Importante la partecipazione del mondo femminile in azienda anche nei ruoli di responsabilità, con una presenza che sfiora le 350 risorse. Oltre alle figure di direttrice di ufficio postale, grazie alla presenza di 18 centri di distribuzione con guida al femminile le responsabili donna si fanno strada anche nel recapito, comparto storicamente appannaggio dei colleghi uomini. A partire dalla responsabile della struttura di Posta, Comunicazione e Logistica in Sicilia Claudia Dragotto, la presenza femminile nel settore è in costante aumento e oggi supera il 40%, in linea con l’attenzione e i risultati dell’azienda verso il tema della parità di genere.

L’impegno di Poste Italiane

A riprova di tale impegno, Poste Italiane è stata premiata di recente e per il quarto anno consecutivo con la conferma nel Gender-Equality Index (GEI) 2023, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione. Nell’ultima edizione Poste Italiane ha ottenuto un punteggio ancora più elevato rispetto all’anno precedente e una valutazione superiore al valore medio delle società valutate nel GEI. Poste Italiane è inoltre la prima tra le società del Ftse Mib settore assicurativo e la più grande azienda per numero di dipendenti a ricevere la certificazione “Equal-Salary” per la rigorosa applicazione delle politiche retributive senza pregiudizi di genere. L’attestazione testimonia l’impegno di Poste Italiane nella creazione di un ambiente lavorativo inclusivo e di una cultura aziendale improntata sul rispetto e sulle pari opportunità nei percorsi di carriera.