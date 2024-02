Il 2023 da record di Poste Italiane: ecco i dati

"La Platform Company leader in Italia – ha scandito soddisfatto l’AD di Poste Italiane Del Fante – è finalmente pronta ad abbracciare il futuro".

Poste Italiane chiude il 2023 con risultati record, distribuisce un miliardo ai soci, anticipa il raggiungimento del pareggio nel recapito, e getta così le basi per il nuovo Piano Strategico, destinato a completare la sua trasformazione nella nuova Platform Company italiana.

Presentando un risultato netto in aumento del 22% a 1,9 miliardi, con un margine operativo in crescita del 9% a 2,6 miliardi, realizzati su un fatturato in aumento del 5% a 12 miliardi, l’amministratore delegato Matteo Del Fante ha preannunciato la distribuzione agli azionisti di un dividendo di 80 centesimi, in crescita per il quarto anno consecutivo, con uno scarto del 23% rispetto al 2022.

“La Platform Company leader in Italia – ha scandito l’AD di Poste Italiane – è finalmente pronta ad abbracciare il futuro, e dà appuntamento al 20 marzo per il nuovo Piano 2024-2028, e per una nuova fase nella sua storia di crescita”.

Poste Italiane, un 2023 da record: i dati

Ricavi dell’esercizio 2023 in crescita del 5,4% a 12 miliardi, con un solido contributo da pagamenti e servizi finanziari;

Risultato operativo (EBIT) record, pari a 2,62 miliardi di euro (+9,4% rispetto al 2022), più che raddoppiato rispetto al livello del 2017 e in linea con la guidance del 2023 pari a 2,60 miliardi.

Utile netto di Poste Italiane in crescita del 22,1% su base annua a 1,9 miliardi nel 2023;

Break-even, in anticipo rispetto alla guidance, conseguito dalla business unit corrispondenza, pacchi e distribuzione, con ricavi pari a 3,7 miliardi nel 2023, in crescita del 2,6% su base annua;

Ricavi dei servizi finanziari di Poste Italiane in crescita del 5,9% su base annua nell’esercizio 2023 e pari a 5,2 miliardi;

Servizi assicurativi con una raccolta netta positiva e un ridotto tasso di riscatto, che contribuiscono a una performance al di sopra del livello di mercato;

Ricavi di pagamenti e mobile in crescita del 27,5% su base annua e pari a 1,41 miliardi nel 2023;

Il business dell’energia registra oltre 500mila adesioni, in anticipo rispetto alla guidance prevista per il 2023 da Poste Italiane;

Attività finanziarie investite in crescita nel 2023, pari a 581 miliardi, con una solida raccolta netta retail di 1,2 miliardi;

Proposta di dividendo per l’esercizio 2023 di 0,80€ per azione, per un ammontare totale di dividendi per il 2023 pari a un miliardo, in aumento del 23% rispetto all’esercizio 2022 utile per azione (EPS) aumentato del 22% a 1,48€.

La tabella dell’anno 2023 di Poste Italiane

La nuova strategia

Il prossimo 20 marzo, l’azienda annuncerà il piano strategico 2024-28.