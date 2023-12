Letterine e giochi in dono per Natale, Poste Italiane supporta “Ri-giochiamo”

Iniziativa di solidarietà con i bambini delle scuole disposti a donare i loro pensieri e i loro vecchi giocattoli ai meno fortunati.

Non solo letterine con sogni, speranze e desideri dei più piccoli nei sacchi di Poste Italiane diretti al Polo Nord in occasione del Natale 2023. Oggi, per un centinaio di alunni tra i 7 e gli 8 anni del plesso Biscari di via Pantano, il Natale quest’anno ha assunto un significato ancor più speciale: con un gesto di solidarietà hanno portato anche un proprio giocattolo da donare a altri bambini meno fortunati.

Poste Italiane, le letterine solidali dei bimbi a Natale

“Di giocattoli ne ho già tanti”, precisa Tancredi, che chiede invece che “tutti i bambini del mondo stiano bene e che finisca la guerra” e per chi vive momenti di difficoltà. Irma chiede “di portare tutto ciò il loro cuore desidera”. Benedetta, nella sua missiva, aggiunge anche: “Vorrei anche che tutti i bimbi del mondo avessero un dono da scartare sotto l’albero”.

Ed è con questo spirito che gli alunni della scuola Cavour hanno accolto il progetto tutto siciliano “Ri-giochiamo” curato dall’associazione Uno@Uno – alla quale Poste Italiane ha dato il proprio supporto logistico – che, oltre a far felici i bambini, promuove la cultura della sostenibilità attraverso il riutilizzo di giocattoli usati. I doni raccolti nella tappa catanese saranno affidati ai volontari della Croce Rossa di Caltanissetta.

Assieme ad altre decine di pacchetti provenienti anche dalle altre scuole siciliane aderenti, i giochi appartenuti ai bambini della scuola catanese avranno così nuova vita e nuovi piccoli proprietari.