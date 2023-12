VIDEO I Praga, università sotto attacco: sparatoria causa diversi morti e feriti

La polizia della Capitale ceca aggiunge su X che l'attentatore sarebbe stato neutralizzato

Una sparatoria, avvenuta nella facoltà di Lettere, Filosofia ed Arte dell’Università situata a Náměstí Jan Palach nel centro di Praga, avrebbe causato morti e feriti. Lo comunica la polizia della Capitale ceca che aggiunge la notizia della chiusura dell’intera piazza e dell’area circostante.

Scontro a fuoco

Gli agenti di polizia, che sarebbero intervenuti in seguito alla segnalazione di una sparatoria, secondo quanto reso noto in un post della stessa Università, hanno individuato un cecchino che fino a poco fa si trovava al quarto piano dell’edificio. Sempre secondo quanto scrive la polizia su X, l’uomo sarebbe stato neutralizzato. A chi si trova nella struttura, si consiglia di non uscire dalle aule universitarie e di barricarsi utilizzando i mobili.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI