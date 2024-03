Praxi assume in Sicilia: cosa serve e come candidarsi

Praxi, società specializzata nel campo della proprietà industriale e intellettuale, assume in Sicilia. Si ricerca l'Area Manager.

Praxi, società specializzata nel campo della proprietà industriale e intellettuale, assume in Sicilia. Si ricerca la figura dell’Area Manager. Il Sales Area Manager Sud Italia – si legge nel sito ufficiale – ha lo scopo di garantire una gestione dei venditori dell’azienda funzionale al raggiungimento o superamento dei target di vendita prefissati per la sua area di competenza. Previsti diversi benefits quali auto, carta prepagata, telefono e tablet. Il pacchetto retributivo è il seguente: CCNL Commercio, 1 liv o Quadro, RAL 60/80. Si può inviare la candidatura cliccando l’annuncio in questione presente nella sezione “Ricerche Aperte“.

Requisiti per il posto

Fondamentali/Must have

Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo;

Ottime doti comunicative e di gestione di risorse;

Recepisce gli input dal mercato e li trasforma in idee da condividere con il DV.

Preferenziali/Nice to have

Preferibile provenienza dal settore Edilizia, Ceramica, Design o retail in negozi di distribuzione specializzata GDS DIY con risvolti per es. su power tools e building materials ad alta rotazione;

Residenza o domicilio Sud Italia, preferibile Sicilia.

Attività principali