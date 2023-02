Lavoratori Covid, Dipasquale (PD): “La Regione brancola nel buio”

All'ordine del giorno all'Ars, la stabilizzazione dei precari dell'emergenza Coronavirus anche alla luce del decreto Milleproroghe.

“Ad oggi non esiste alcuna certezza sul futuro dei lavoratori che sono stati impegnati nell’emergenza Covid: né riguardo alla stabilizzazione, né per una eventuale proroga dei contratti che scadranno il 28 febbraio. Il governo regionale brancola nel buio”. Lo dice il deputato del Partito democratico all’Ars, Nello Dipasquale, a margine dell’audizione dell’assessore alla Sanità, Giovanna Volo, in commissione Salute.

Dipasquale: “Lavoratori tenuti con il fiato sospeso”

“Da parte dell’assesore nessuna risposta ai quesiti posti in Commissione – aggiunge Dipasquale -, è assurdo che questi lavoratori siano tenuti con il fiato sospeso. Ho chiesto all’esponente del governo di attivarsi immediatamente per garantire certezze a una classe di lavoratori che è stata indispensabile nella lotta al Covid”.

I conti della sanità regionale

E in merito ai conti della sanità regionale, Dipasquale aggiunge: “Come Pd, abbiamo chiesto la revoca della nota inviata dall’assessorato ai manager della sanità con la quale veniva chiesto di effettuare un taglio del 20% sui bilanci. Non possono essere i cittadini a pagare il prezzo di scelte sbagliate del governo regionale negli ultimi cinque anni”.