Massacrato a calci e pugni, 50enne ridotto in fin di vita: shock a Marsala

Mistero sul movente dell'aggressione all'uomo, un 50enne con modesti precedenti penali.

Episodio di violenza a Marsala, in provincia di Trapani, dove un uomo di 50 anni – pregiudicato – sarebbe stato aggredito lungo via della Gioventù.

L’episodio è accaduto lo scorso sabato sera e sono in corso le indagini di rito per ricostruire la dinamica del tentato omicidio.

Pregiudicato aggredito a Marsala, è grave

Rimane ancora da chiarire cosa è accaduto nei pressi dello stadio municipale di Marsala. Secondo una prima ricostruzione, il 50enne – un uomo con modesti precedenti penali – sarebbe stato massacrato a calci e pugni. L’aggressore – o gli aggressori, nel caso abbia agito più di una persona – avrebbero ridotto il malcapitato in fin di vita.

Le indagini sull’aggressione

Sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Mistero sul movente della brutale aggressione. I carabinieri avrebbero acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili.

Regolamento contro la mala movida a Palermo

L’ennesima violenta aggressione fa riflettere sulla pericolosità delle aree della movida e sulla frequenza sempre più alta di episodi simili al tentato omicidio di Marsala appena descritto. Una delle zone della Sicilia più interessate da questo fenomeno – Palermo, il capoluogo regionale – negli scorsi giorni ha risposto introducendo un nuovo regolamento contro la movida violenta. Una serie di provvedimenti per garantire una maggiore sicurezza nelle strade e nei locali aperti durante le ore della movida, specialmente dopo gli omicidi di Rosolino Celesia e di Francesco Bacchi che hanno sconvolto la provincia palermitana.

