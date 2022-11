A Piano Battaglia arriva la neve: il bosco si tinge di bianco

Domani prevista neve fin dalle prime luci dell’alba, con un picco che dovrebbe arrivare intorno alle ore 19. Temperature comprese fra -1° e 1°

Primo manto bianco di neve sulle Madonie, a Piano Battaglia che già nei giorni scorsi aveva dato qualche timido segnale di arrivo dei primi fiocchi di neve. Stanotte, temperature ideali per la prima nevicata di questo autunno insolito sulle Madonie e primi leggeri accumuli. Le nevicate scrive Madonie Press continueranno per tutto oggi, ma a quote abbastanza elevate. Temperature comprese fra zero e 2 gradi. Domani, invece, prevista neve fin dalle prime luci dell’alba, con un picco che dovrebbe arrivare intorno alle ore 19. Temperature comprese fra -1° e 1°. Da giovedì la situazione migliora e, per il momento, non sono previste altre precipitazioni a carattere nevoso. Chi volesse raggiungere la località di Piano Battaglia deve farlo solo con un’auto adeguatamente equipaggiata con pneumatici invernali o catene.