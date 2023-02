Primarie PD, a Piana degli Albanesi l’elettore più anziano: ecco chi è

Giorgio Guzzetta, ex militante del PCI, si è recato all'età di 103 anni alle urne per esprimere il proprio voto alle primarie del PD.

Ha 103 anni l’elettore più anziano del Partito Democratico in Sicilia. Si chiama Giorgio Guzzetta, di Piana degli Albanesi (Palermo), e ieri, domenica 26 febbraio, ha deciso di esprimere il proprio voto in occasione delle Primarie per il rinnovo della segreteria di partito.

L’anziano è un militante di lungo corso del vecchio PCI e anche stavolta ha voluto partecipare alla consultazione inserendo la fatidica scheda nell’urna.

Un voto per il futuro del Partito Democratico

Il voto, ovviamente, è rimasto segreto ma l’importante gesto di Guzzetta è divenuto immediatamente virale grazie al post pubblicato nelle scorse ore sui propri canali social dal circolo del PD di Piana degli Albanesi.

“A Piana degli Albanesi, è venuto a esprimere il suo voto per il futuro del Partito Democratico Giorgio Guzzetta che di anni ne ha 103. Sono immagini che ci riempiono il cuore!“, si legge sulla pagina Facebook locale del partito.

Fonte foto: Facebook – Circolo PD Piana degli Albanesi