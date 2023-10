Problemi respiratori per escursioniste spagnole sul Monte Gallo, recuperate dal soccorso alpino

Sono state idratate e condotte fino al punto dove era stata fatta giungere l'ambulanza, che le ha trasferite in ospedale per accertamenti

Intervento di soccorso per due ragazze di 21 e 24 anni, di nazionalità spagnola, a Monte Gallo (Palermo). Le giovani, dopo avere raggiunto la sommità della montagna, hanno imboccato per scendere un sentiero poco frequentato e peraltro interessato in luglio da un vasto incendio. Smarrito il sentiero si sono trovate sull’orlo delle pareti e, prese dal panico, una di loro ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie.

L’intervento del soccorso alpino

Le due escursioniste hanno chiamato il NUE 112 che ha trasferito la chiamata per competenza alla Centrale Operativa 118, la quale ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico-Servizio Regionale Sicilia. In pochi minuti una squadra di Soccorso Alpino della Stazione “Palermo” ha individuato e raggiunto le giovani che sono state prima spostate in un posto sicuro e subito visitate dal medico del Soccorso Alpino presente nella squadra.

Gli accertamenti in ospedale

Le due escursioniste successivamente sono state idratate e condotte fino al punto dove era stata fatta giungere l’ambulanza, che le ha trasferite presso l’ospedale Villa Sofia per ulteriori accertamenti.