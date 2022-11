Processo in Vaticano, si rifiuta di giurare sul Vangelo: “Sono Ebreo”

La curiosità al processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue

Fabio Perugia, consulente finanziario ebreo sentito oggi in aula davanti al Tribunale Vaticano come teste nell’ambito del processo sullo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue si è rifiutato di effettuare il classico giuramento. “Sono ebreo – ha detto – non giuro sul Vangelo”.

Al Tribunale Vaticano tutti i testimoni giurano sul Vangelo. Non è stato così nel caso del teste Perugia. Al che il presidente Pignatone, ha assecondato il diniego e ha replicato: “Dica la verità”.