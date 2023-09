Il progetto di un dottorando di UniPa candidato fra le eccellenze d’Europa: Edu-social Algorithm

Edu-social Algorithm progetto di ricerca dottorale ideato da Alessio Castiglione, dell'Università degli studi di Palermo, selezionato come possibile vincitore dei Lovie Awards

Edu-social Algorithm progetto di ricerca dottorale ideato da Alessio Castiglione e promosso dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo è appena stato selezionato nella Shortlist come progetto di rilevanza sociale a livello internazionale dal premio The Lovie Awards.

Edu-social Algorithm è stato selezionato come unico progetto nella sezione Shortlist del Premio Lovie Awards 2023 per la categoria Science, Education & Discovery in Social. Chi ha il desiderio di conoscere meglio il progetto di ricerca, considerato un’eccellenza a livello europeo, può collegarsi alla pagina Instagram ufficiale.

Edu-social Algorithm (University of Palermo) “Ha eccelso nella sua categoria, mostrando una fantastica abilità nell’innovazione digitale e nella creatività”, ha dichiarato Nicolas Roope, presidente esecutivo di IADAS. “Questo premio è una testimonianza dell’abilità, dell’ingegno e della visione dei suoi creatori”.

L’importanza dei Lovie Awards

La missione dei Lovie Awards è riconoscere l’eccellenza europea di Internet nei settori della cultura, della tecnologia e del business, dalle principali agenzie digitali e creative d’Europa agli editori di contenuti alle organizzazioni culturali e politiche e ai singoli creatori. Giunto alla sua 13a edizione, The Lovie Awards continua a celebrare le storie più risonanti e pertinenti in Europa.

Con candidature provenienti da oltre 30 paesi, i premi riflettono l’enorme crescita di Internet come strumento per il business e la vita quotidiana. Il lavoro in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, svedese e olandese può essere inserito in sei tipi di categorie principali: App, Piattaforme e software, Film e video, Podcast, Social, Marketing, Pubblicità e PR, Siti Web e siti mobili, Web3 e XR e novità nel 2023, Oltre le categorie.