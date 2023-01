Pullman pieno di studenti va a fuoco: autista eroe li mette in salvo

Paura all'interno di un pullman pieno di studenti che ha preso improvvisamente fuoco: l'autista eroe ha salvato i passeggeri

Paura e terrore a Lardirago, in provincia di Pavia, dove un pullman di linea con a bordo una ventina di studenti ha preso improvvisamente fuoco mentre i ragazzi stavano rincasando dopo una giornata di scuola.

Le fiamme si sono propagate improvvisamente, intorno alle 15, per cause ancora in fase di accertamento.

L’autista si è accorto di tutto e ha salvato i passeggeri

A salvare tutti i passeggeri a bordo è stato l’autista che, accortosi in tempo di quanto stava accadendo, ha aperto immediatamente le porte, consentendo agli studenti di scendere e mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti immediatamente carabinieri e vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

L’autista eroe si troverebbe in buone condizioni di salute, mentre il mezzo, datato di circa 10 anni, sarebbe stato ridotto a carcassa dal fuoco.