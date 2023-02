Punti nascita Asp Palermo, autorizzati accompagnatori nei reparti ostetricia

La decisione è stata presa a seguito del venire meno delle misure più stringenti legate all'emergenza pandemica. Rimangono alcune regole da seguire, ecco quali sono

Le gestanti ricoverate nei reparti di ostetricia dell’Asp di Palermo potranno contare sul supporto di un caregiver o di un accompagnatore. La loro presenza, si legge in una nota, è autorizzata dal momento del parto e per tutta la durata della degenza della neomamma nei Punti Nascita Aziendali.

Le regole da seguire per gli accompagnatori nei punti nascita

L’accompagnatore dovrà, comunque, essere in possesso di una certificazione di tampone negativo al Covid effettuato non oltre 48 ore prima dell’ingresso in Ospedale, sottolinea la nota.

“In linea con la ‘policy aziendale’ sull’allattamento al seno e così come raccomandato dall’Oms Unicef – spiega il Direttore del Dipartimento della Salute della Famiglia, Giuseppe Canzone – la presenza del caregiver favorisce l’allattamento e l’accudimento del neonato, contribuendo, inoltre, a migliorare l’assistenza alla neo mamma e al piccolo”.

Per il travaglio e il parto è ammessa la presenza di un caregiver scelto dalla donna anche di sesso maschile, mentre durante la degenza, per rispetto della privacy, dovrà essere una donna.

