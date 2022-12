Qatar 2022, gol dell’Argentina e l’aeroporto di Buenos Aires esplode

Durante la partita tra Argentina e Polonia, al gol dell'Albiceleste si è scatenata l'esultanza all'aeroporto di Buenos Aires: le immagini

La passione per il calcio non conosce limiti.

Anche durante l’orario di lavoro, anche all’interno di un luogo che nulla avrebbe a che fare con il pallone.

Vedere per credere quanto accaduto all’aeroporto di “Ezeiza” a Buenos Aires, mentre era in corso la gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale tra Argentina e Polonia.

Al gol dell’Albiceleste, infatti, si è scatenata l’euforia di passeggeri e addetti ai lavori: un’esplosione collettiva di gioia ripresa dalle telecamere che ha già fatto il giro del web.