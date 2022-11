Qatar 2022, gol e spettacolo tra Corea e Ghana: 3-2 per gli africani

Spettacolo ed emozioni in Qatar tra Corea del Sud-Ghana: finisce 3-2 per gli africani, trascinati alla vittoria dalla doppietta di Kudus

La partita meno attesa si è rivelata, forse, la più bella ed equilibrata disputata fin qui in Qatar.

Corea del Sud e Ghana danno spettacolo, regalando gol ed emozioni in un’intensa battaglia durata 90 minuti.

Alla fine a gioire è stata la selezione del ct Otto Addo, che porta a casa un 3-2 fondamentale per continuare ad alimentare il sogno della qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale.

Dopo il vantaggio ghanese siglato da Salisu al 24° del primo tempo, a distanza di appena 14 minuti è arrivato il raddoppio delle “Black Stars” con il gioiellino Mohamed Kudus.

0-2 e gara che sembrava già ghiaccio.

Sembrava, appunto, perchè nella ripresa la Corea del Sud torna in campo con tutt’altro spirito e riesce a completare una clamorosa remuntada con la doppietta Cho Gue-sung tra il 58° e il 61°.

Sarà ancora una volta lo scatenato Kudus, però, a firmare il definitivo 2-3 al 68°, regalando 3 punti vitali a un Ghana che non vuole dire addio alla Coppa del Mondo.

Il prossimo turno sarà quello decisivo: la Nazionale africana dovrà centrare un risultato positivo contro l‘Uruguay (re-match dei quarti di finale in Sud Africa nel 2010) per proseguire la sua avventura in Qatar: la Corea di Son, invece, è quasi fuori.