Qatar 2022, Inghilterra out: Kane si scusa con tifosi “Sono distrutto”

Il centravanti del Tottenham, attraverso le pagine social, si rivolge ai tifosi scusandosi per l'errore dal dischetto

Bruciante eliminazione dell’Inghilterra dal Mondiale in Qatar. La selezione inglese esce dalla competizione internazionale ai quarti di finale dopo il 2-1 in favore della Francia che spinge i transalpini di Deschamps in semifinale. Il capitano e attaccante dell’Inghilterra Harry Kane ha segnato il momentaneo pareggio della selezione di Southgate ma ha fallito il possibile 2-2 a pochi minuti dal 90′.

Le scuse sui social: “Ci vorrà tempo per superarlo”

Il centravanti del Tottenham, attraverso le sue pagine social, si rivolge ai tifosi scusandosi per l’errore dal dischetto (palla alta sopra la traversa). “Sono assolutamente distrutto. Abbiamo dato tutto, e tutto si e’ ridotto a un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilita’ – scrive Kane sulla sua pagina Instagram – Non ci si puo’ nascondere, fa male e ci vorra’ del tempo per superarlo, ma fa parte dello sport. Adesso i tratta di usare l’esperienza per essere mentalmente e fisicamente piu’ forti per la prossima sfida. Grazie per il supporto durante il torneo: per me significa molto”, conclude il numero 9 dell’Inghilterra.