Qatar 2022, Lele Adani non commenterà Francia-Argentina: la scelta della Rai

Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro a commentare la finale tra Francia e Argentina su Rai 1: escluso Lele Adani

In attesa di conoscere le formazioni con cui Francia e Argentina si daranno battaglia nella finalissima di Doha, la Rai ha già ufficializzato quello che sarà il suo schieramento in cabina di commento per il rush finale del Mondiale.

Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro a raccontare su Rai 1 domenica alle ore 16 la super-sfida tra Leo Messi e Kylian Mbappè che vale la Coppa del Mondo.

Il grande escluso si chiama Lele Adani, che insieme a Stefano Bizzotto aveva commentato quasi tutte le gare disputate dall’albiceleste nella spedizione in Qatar.

Una decisione che ha diviso immediatamente i social, tra chi approva la scelta prediligendo un tipo di telecronaca più “equilibrata” e chi, invece, avrebbe preferito ascoltare l’enfasi e la competenza dell’ex difensore dell’Inter nel raccontare le prodezze del fuoriclasse di Rosario.

Bizzotto e Adani per la “finalina” Croazia-Marocco

Stefano Bizzotto e Daniele Adani, in ogni caso, non hanno ancora chiuso la loro esperienza in Qatar: i due, infatti, realizzeranno la telecronaca di Croazia-Marocco, la “finalina” per il terzo e quarto posto in programma sabato (ore 16) tra le due rivelazioni assolute del Mondiale.

La scelta di “mamma Rai”, comunque, sembra destinata a far discutere ancora nei prossimi giorni.