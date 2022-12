Qatar 2022, il miracolo Marocco continua: eliminato il Portogallo di CR7

Clamoroso a Doha: il Marocco batte 1-0 il Portogallo e vola in semifinale. Decisivo En-Nesyri, Cristiano Ronaldo finisce in lacrime

Clamoroso. Il Marocco continua la sua cavalcata trionfale elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo e vola in semifinale.

Eroici i ragazzi del ct Regragui, autori di una prestazione ai limiti della realtà.

A decidere il quarto di finale all’Al Thumama Stadium di Doha ci ha pensato En-Nesyri al 42°.

Un gol incredibile quello del centravanti del Siviglia, che prende l’ascensore su Dias, anticipando in uscita il disastroso Diogo Costa.

Portogallo completamente annientato e mai veramente in partita.

Il sogno del Marocco continua, tragedia lusitana

Neanche l’ingresso in campo a inizio secondo tempo di Cristiano Ronaldo e Rafael Leao ha cambiato le sorti della formazione guidata da Fernando Santos, lontana parente di quella che soltanto qualche giorno fa aveva umiliato la Svizzera.

Alla fine è tripudio magrebino, con un Amrabat sontuoso e miglior centrocampista fin qui della competizione iridata: l’espulsione del barese Cheddira nel recupero non impatta sull’1-0 finale.

Il Marocco vola in semifinale e sogna davvero la Coppa.

Finisce qui, invece, l’avventura del Portogallo e, al contempo, di CR7.

Il fuoriclasse lusitano non riuscirà a vincere il Mondiale da calciatore, piccola macchia in una carriera che in ogni caso resterà nella storia

Le lacrime a fine partita dell’asso portoghese, però, dicono tutto della tragedia sportiva lusitana.