Il QdS non si ferma, a novembre la buona informazione porta con sé tante novità

Mese ricco di iniziative, focus sulla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: dall’incontro con gli studenti del Convitto Cutelli di Catania fino al dossier del 25 novembre

Il 2022 volge al termine ma non è ancora tempo di tirare le somme: quello di novembre, infatti, è un mese ricco di eventi e iniziative che vedono il Quotidiano di Sicilia protagonista del territorio regionale e non solo.

Partiamo dal “non solo”: la nostra inchiesta ultima inchiesta sulle pensioni, pubblicata mercoledì 9 novembre, è stata oggetto di un dibattito tra gli ospiti in studio nel corso dell’appuntamento serale che RaiNews24 dedica quotidianamente alla rassegna stampa. La spinosa questione dell’insostenibilità del sistema previdenziale italiano è stata anche al centro di una lunga chiacchierata tra Antonino D’Anna, conduttore della trasmissione radiofonica Zoom, in onda su Radio Libertà e la giornalista autrice dell’approfondimento, Paola Giordano. A conferma del prestigio di cui la nostra testata gode da anni c’è la presenza dei redattori del QdS in importanti convegni tenutisi nel capoluogo siciliano.

Venerdì 11 novembre la salute e la sicurezza sul lavoro – da sempre un nervo scoperto in Sicilia dove ancora non si riescono a debellare le morti per infortunio sul luogo di lavoro – sono stati i temi al centro dell’evento promosso da Inail nell’ambito della campagna europea Eu-Osha 2020-2022 – Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, dal titolo “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” in un incontro moderato da Patrizia Penna, giornalista del Quotidiano di Sicilia, e tenutosi nella sala conferenze di Ance Palermo.

Tra gli appuntamenti in programma nella rassegna “L’impresa al centro”, pensata dal Gruppo Riolo per creare connessioni utili fra le imprese, quello dal titolo “Efficienza energetica e fonti rinnovabili, un obbligo etico ed economico per le aziende” di domenica 13 novembre è stato moderato dal giornalista del QdS, Antonio Leo.

Mercoledì 23 novembre, la sede del QdS ospiterà il corso di formazione finalizzato al rilascio dei crediti ai giornalisti. Il corso è incentrato su “Informazione e pericolose distorsioni: l’obiettività della notizia come l’araba fenice” e sarà tenuto dal giornalista Salvo Fleres e dall’avvocato penalista Vito Pirrone. è ancora possibile iscriversi cliccando sul link https://formazionegiornalisti.it/login?redirect=%2Fdashboard

Venerdì 25 novembre sarà il direttore, Carlo Alberto Tregua, a moderare il meeting “Quale modello di sviluppo per Catania – Politici e imprenditori a confronto” organizzato dallo storico club Lion del Catania Host, che ha ritenuto opportuno organizzare questo incontro allo scopo di offrire, agli imprenditori e anche ai Segretari regionali del maggior partito al Governo e di quello all’opposizione, l’occasione di confrontare idee e progetti relativi al futuro di Catania, con riguardo al tipo di sviluppo economico ipotizzato ed alla qualità dei servizi offerti.

Quello stesso giorno sarà pubblicato sul QdS un dossier dal titolo “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”: pagine di approfondimento su una tematica per la quale ancora oggi urge ed è doveroso insistere per sensibilizzare giovani e non. L’attività del QdS sul tema della violenza sulle donne non si ferma qui: martedì 29 novembre il team de La Voce delle Donne incontrerà gli studenti del Convitto Cutelli di Catania. Al centro del confronto, moderato dalla giornalista Patrizia Penna, la violenza di genere e il racconto che ne fanno i media.

Chiudiamo – ma solo per il momento – la carrellata di novità con l’iniziativa della Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, che anche quest’anno, nel perseguire i suoi scopi statutari, intende favorire la formazione specialistica di giovani siciliani capaci e meritevoli che, a causa di difficoltà economico-finanziarie, non possono partecipare a percorsi formativi post-laurea.

A tale scopo è stato indetto il bando di concorso per l’attribuzione di quattro borse di studio destinate a laureati residenti in Sicilia che scadrà il 30 giugno 2023. Le borse consistono ciascuna in un voucher fino a 2.500 euro, spendibile per la partecipazione ad un master universitario di II livello. Tutte le informazioni necessarie sono contenute nel bando contenente la domanda di partecipazione, scaricabile tramite il QR code che trovate qui accanto.